Schafft es Paenda für Österreich ins ESC-Finale? Das sagen die Buchmacher

Am Donnerstag rittert Österreichs ESC-Hoffnung Paenda mit 17 weiteren Kandidaten um den Einzug in die Finalshow. Wie gut ihre Chancen dabei stehen, lesen Sie hier.

Das Juryfinale für die Fachexperten ist seit gestern geschlagen, nun wird es am Abend für Österreichs Song-Contest-Hoffnung Paenda wirklich ernst: Das 2. Halbfinale des Musikwettbewerbs steht in der Expo Tel Aviv an – und es könnte laut den Wettbüros auch der letzte Auftritt der blauhaarigen Sängerin in Israel werden. Die Zocker prognostizierten der 31-Jährige jedenfalls kein Finalticket.