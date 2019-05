Die ESC-Beiträge im 2. Halbfinale: Das ist die Konkurrenz von Paenda

Die ersten zehn Finaltickets für das ESC-Finale sind bereits vergeben, im zweiten Halbfinale am 16. Mai kämpft Österreichs Vertreterin Paenda mit 17 weiteren Teilnehmern um einen der begehrten Plätze in der Finalshow.

Im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contests am Donnerstag, den 16. Mai 2019, wird es für Österreich ernst: Paenda kämpft mit ihrer Electroballade “Limits” mit Startnummer 9 um einen Platz im großen Finale am Samstag. Dabei muss sie sich gegen 17 weitere Teilnehmer durchsetzen – und im Vergleich zum schwachen 1. Halbfinale ist die Konkurrenz groß.

Favoriten und Österreich im 2. Semifinale Dennoch finden sich im Feld, das die 31-jährige Steirerin mit Startplatz 9 passgenau in der Mitte bespielen wird, einige der heurigen Favoriten des Bewerbs. So ist der derzeit hochgehandelte Niederländer Duncan Laurence mit seinem melancholischem Liebespoem “Arcade” ebenso vertreten wie John Lundvik aus dem ESC-Stammland Schweden. Der versucht mit “Too Late For Love” unmittelbar vor Paenda mit seelenlosem Retortenpop die Herzen für sich zu gewinnen. Etwas erdiger schlägt Aserbaidschans Chingiz mit “Truth” in die gleiche Kerbe.

Song-Contest-Wiedergänger Sergey Lazarev aus Russland, der 2016 Platz 3 im Tournament belegte, versucht sich mit “Scream” ein zweites Mal und wird von den Wettbüros durchaus als einer der Mitfavoriten zumindest auf einen Stockerlplatz gesehen. In Österreich bestens bekannt ist indes der Schweizer Vertreter Luca Hänni, der nach seinem Triumph bei “Deutschland sucht den Superstar” 2012 nun zum Superstar des ESC aufsteigen will und dafür mit “She Got Me” eine strandpartytaugliche Feierhymne im Gepäck hat, die in ihrem Genre durchaus überzeugt.

Die Fraktion der putzigen, radiotauglichen Nummern besetzt indes Leonora aus Dänemark mit “Love Is Forever”, wobei ihr Lettlands Carousel in dieser Schiene mit “That Night” ebenbürtige Konkurrenz macht. Ansonsten finden sich viele mehr oder minder verzweifelt schreiende Frauen im Feld, wobei das Angebot an den geneigten Zuhörer hier von Armeniens Srbuk mit “Walking Out” über Moldaus Anna Odobescu mit “Stay” bis zu Jonida Maliqi aus Albanien mit “Ktheju tokes” reicht.

Diese Länder starten im 2. ESC-Halbfinale in Tel Aviv Hier könnt ihr schon vorab in die Beiträge der Konkurrenz Österreichs – sortiert nach Startnummern – reinhören.

Startnummer 01: Armenien

Srbuk // Walking Out

Startnummer 02: Irland

Sarah McTernan // 22

Startnummer 03: Moldau

Anna Odobescu // Stay

Startnummer 04: Schweiz

Luca Hänni // She Got Me

Startnummer 05: Lettland

Carousel // That Night

Startnummer 06: Rumänien

Ester Peony // On A Sunday

Startnummer 07: Dänemark

Leonora // Love Is Forever

Startnummer 08: Schweden

John Lundvik // Too Late For Love

Startnummer 09: Österreich

PÆNDA // Limits



Startnummer 10: Kroatien

Roko // The Dream

Startnummer 11: Mata

Michela // Chameleon

Startnummer 12: Litauen

Jurij Veklenko // Run With The Lions

Startnummer 13: Russland

Sergey Lazarev // Scream

Startnummer 14: Albanien

Jonida Maliqi // Ktheju tokës

Startnummer 15: Norwegen

KEiiNO // Spirit In The Sky

Startnummer 16: Niederlande

Duncan Laurence // Arcade

Startnummer 17: Nordmazedonien

Tamara Todevska // Proud

Startnummer 18: Aserbaidschan

Chingiz – Truth