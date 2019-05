Public Viewing zum ESC: Hier wird in Wien gemeinsam mitgefiebert

ESC-Fans können die Shows live in einer Wiener Public Viewing Location genießen. ©Eurovision in Concert/eurovision.tv

Beim Song Contest in Tel Aviv startet Paenda im 2. Halbfinale für Österreich und will sich mit ihrer Electroballade "Limits" ein Ticket für die große Finalshow sichern. Hier findet ihr die Public Viewing Locations in Wien zum gemeinsamen Mitfiebern.

Der 64. Eurovision Song Contest findet heuer in Tel Aviv statt. Österreichs Teilnehmerin Paenda kämpft am 16. Mai im zweiten Halbfinale um den Finaleinzug. Wer live dabei sein möchte, ohne nach Israel zu reisen, kann sich in eine der zahlreichen Public Viewing Locations in Wien begeben, in denen der ESC 2019 übertragen wird.

Die Public Viewing Locations in Wien zum ESC 2019 Das Votiv Kino (Währinger Straße 12, 1090 Wien) überträgt das Eurovision Song Contest Finale 2019 am Samstag live ab 21.00 Uhr im großen Saal. Hier lohnt es sich, schon zum Einlass um 20.00 Uhr zu kommen, denn die Kapazitäten sind begrenzt und es gilt “first come, first serve”. Sitzplätze können nicht reserviert werden, der Eintritt ist frei. Ab 21.00 Uhr wird ein zweiter Saal geöffnet und auch an der Bar wird der Song Contest live übertragen.

Die Homosexuelle Initiative Wien lädt zum Public Viewing in Das Gugg – dem Café und Vereinszentrum der HOSI Wien (Heumühlgasse 14, 1040 Wien). Das 1. Halbfinale am Dienstag, das 2. Halbfinale am Donnerstag und das große Finale am Samstag sind jeweils ab 20.15 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen. Eintreffen ist ab 19.00 Uhr möglich.

In der Felixx Bar (Gumpendorfer Straße 5, 1060 Wien) werden die beiden Halbfinale und das Finale ab 21.00 Uhr live auf einer großen Leinwand im Clubroom und am TV in der Bar übertragen. Zum Finale gibt es wieder eine besondere Aktion: Jeder Gast, der bis zum Ende des Votings seine Stimme abgegeben hat und den Gewinner richtig erraten hat, bekommt eine Flasche Prosecco gratis.

Am Samstag wird im Cabaret Fledermaus (Spiegelgasse 2, 1010 Wien) auf zwei Floors ein großartiger Sound-Mix geboten. Szene-DJ Wolfgang S. begeistert ganz nach dem Motto “Piloten ist nichts verboten” an den Plattentellern, im Spiegelsaal sorgen The Worm und DJane Linda Lipsi für eine volle Tanzfläche. Zudem wird der Eurovsion Song Contest live übertragen. Von 21.00 bis 22.00 Uhr ist der Eintritt frei.

Im Augenblick (Schottenfeldasse 92, 1070 Wien) wird am Samstag ab 20.00 Uhr live aus Tel Aviv übertragen. Alle Gäste werden zum Mitraten der Top 3 eingeladen, tolle Preise warten auf die Gewinner.

Kate’s CaféBar (Praterstern SH09, 1020 Wien) zeigt die Live-Sendung aus Tel Aviv zum großen ESC-Finale am 18. Mai ab 20.00 Uhr.



Auch in der Kisss Bar Vienna (Luftbadgasse 19, 1060 Wien) kann an allen drei ESC-Terminen mitgefiebert werden: Am 14., 16. und 18. Mai wird ab 20.00 Uhr mit dem Public Viewing gestartet. Der Veranstalter lockt mit bereitgestellten Knabbereien und speziellen Getränke-Aktionen. Eine 1-Liter-Flasche Prosecco sind an diesen Abenden um 18,00 Euro zu haben, Vodka-Shots um 2,00 Euro. Tisch-Reservierung wird empfohlen. Auch im neuen Gastgarten kann Platz genommen werden.



Die Clubdiskothek Why Not (Tiefer Graben 22, 1010 Wien) überträgt das Finale am Samstag ab 21.00 Uhr live. Ab 20.00 Uhr sind die Türen bereits geöffnet. Nach dem ESC-Entscheid wird hier noch die ganze Nacht weiter gefeiert.