Der Dezember hält zahlreiche Gratis-Events in Wien bereit. ©APA/Marlene Karpischek

Kostenlose Events in Wien: Die besten Gratis-Veranstaltungen im Dezember

Nicht nur die zahlreichen Weihnachtsmärkte locken in Wien im Dezember mit freiem Eintritt. Was sonst noch alles kostenlos erlebt werden kann, lest ihr hier.

In Wien kann man im Dezember viel erleben und dabei gleichzeitig das Geldbörserl schonen. Damit ihr kein Gratis-Event verpasst, haben wir für euch einen chronologischen Überblick.

Gratis Veranstaltungen im Dezember 2019 in Wien

bis Ende Dezember: Weihnachtsmärkte in Wien

Seit November haben die Adventmärkte in der Stadt ihre Tore geöffnet und locken die Besucher mit Standln, köstlichen Schmankerln, Punsch und Glühwein. Wir haben alle Weihnachtsmärkte der Stadt samt interaktiver Karte im Überblick

bis Ende Dezember: Bussi-Platz beim Wiener Weihnachtstraum

Ab sofort kommt am neuen "Bussiplatz" unter dem beliebten Herzerlbaum beim Wiener Weihnachtsraum romantische Stimmung auf.

01. bis 24.12.2019: XL-Rubbellos-Adventkalender

Ab 1. Dezember können beim Riesen-Rubbellos-Adventkalender am Wiener Rathausplatz wieder täglich ein Geldpreis und Rubbellose abgestaubt werden.

02.12.2019: Adventumgang in Neubau

Am 2. Dezember veranstalten der Bezirk Neubau und Kulturschaffende wieder den Adventumgang, einen Erlebnis-Spaziergang mit 13 Stationen und Performances.

03.12.2019: Vortrag "Zuckerfrei leben. Welche Alternativen gibt es?"

In Österreich sind mehr als 40 Prozent der Erwachsenen übergewichtig oder adipös. Eine Ursache dafür ist der übermäßige Konsum von Zucker. Ein Gratis-Vortrag der Uni-Wien zeigt Alternativen auf.

04.12.2019: Tag der offenen Tür bei konsument.at

Am 4. Dezember findet der "Tag der offenen Tür" auf der Online-Plattform des Test-Magazins konsument.at statt. An diesem Tag können Interessierte kostenlos auf das Onlinearchiv zugreifen.

07. und 08.12.2019: BuchQuartier im MuseumsQuartier

Im MuseumsQuartier gastieren wieder die kleinen und unabhängigen Verlage. Das BuchQuartier 2019 bietet bei freiem Eintritt spannende Lesungen - mit dabei unter anderem Bettina Balàka, Manfred Rebhandl und Christopher Wurmdobler.

31.12.2019: Silvester in the City

Grenzenloses Vergnügen ist zum Jahreswechsel wieder in der Innenstadt, im Prater und in der Seestadt Aspern zu erwarten – beim 30. Wiener Silvesterpfad, der auch 2019 wieder beste Unterhaltung bei zwölf Locations zu bieten hat.

bis 31.01.2020: Ausstellung "Medical Comics"

Die aktuelle Ausstellung "Medical Comics" im Wiener AKH soll den Besuchern die Facetten der Medizin aus verschiedenen Blickwinkeln näherbringen. Der Eintritt ist kostenlos.

01. bis 31.12.2019: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Die Wiener Einkaufsstraßen haben im Dezember einige Aktionen auf Lager. In vorweihnachtlicher Stimmung gibt es verschiedene Märkte und Aktivitäten. Hier ein Überblick nach Bezirken

01. bis 31.12.2019: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 31.12.2019: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. Neu ist der wöchentlich stattfindende “International Monday”. Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 31.12.2019: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei. Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 31.12.2019: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. Zu den aktuellen Projekten