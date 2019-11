(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Dezember 2019

Auch im Dezember 2019 planen die Wiener Einkaufsstraßen einige Aktionen. Hier ein Überblick nach Bezirken.

Im Dezember dürfen sich Interessierte wieder über viele Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen freuen. Hier finden Sie einen Überblick geordnet nach Bezirken und Datum.

8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

Jeden Freitag im Juli findet der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck von 9.00 bis 18.00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße Ecke Schottenfeldgasse) statt.



Termine im Dezember 2019: 6. Dezember, 13. Dezember, 20. Dezember

9. Alsergrund

Neuer Wochenmarkt am Servitenplatz

Seit Mai findet am Servitenplatz immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) von 10.00 bis 19.00 Uhr ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Besucher werden von regionalen, österreichischen Produkte sowie europäischen Spezialitäten erwartet. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an.

Termine im Dezember 2019: 5. Dezember (Weihnachtsspecial), 12. Dezember, 19. Dezember

12. Meidling

Einkaufen in Wien-Meidling: Weihnachtsbummelzug durch Meidlinger Hauptstraße

Vom 23. November bis 24. Dezember 2019 fährt der schon traditionelle Weihnachtsbummelzug durch die Meidlinger Hauptstraße. Vom Meidlinger Platz'l bis zur Philadelphiabrücke und zurück zum Meidlinger Markt, täglich von Montag bis Samstag, von 11 bis 18 Uhr. Außer am 24. Dezember: Da fährt der Weihnachtsbummelzug von 11 bis 13 Uhr. Auf der Strecke gibt es Haltestellen, an denen die Kunden bequem zu- bzw. aussteigen können. Die Benutzung des Zuges ist für die Besucher der Meidlinger Hauptstraße gratis.

13. Hietzing

Krampus und Nikolo besuchen Ober St. Veit

Auf ihrem Weg durch Ober St. Veit, der in der Glasauergasse beim Weltrekordhobel beginnt, verteilen Nikolo und Krampus an alle Kinder kleine Geschenke und sorgen für eine vorweihnachtliche Stimmung.

Einige der Kaufleute bieten zusätzliche "Zuckerl" an, wie zum Beispiel die Bäckerei Schwarz ihre Weihnachtsbäckerei und die Bautischlerei Fellner heißen Punsch.

Vor der Volksschule Ober St. Veit wird Emma Zorga mit den Kindern Gedichte aufsagen und Weihnachtslieder singen. Nach Beendigung des Nikoloumzugs kommen die Perchten, organisiert von Peter Zorzi, Inhaber der Tiroleralm.

Genauer Ablauf:

Station 1: um 15:00 Uhr - beim Weltrekordhobel vis-à-vis der Bautischlerei Fellner, Glasauergasse 24, 1130 Wien

Station 2: ca. 15:20 Uhr - ELI Haaratelier, Optiker Prior

Station 3: ca. 15:40 Uhr - Bäckerei Schwarz

Station 4: ca. 16:10 Uhr - Foto Prudlo

Station 5: ca. 17:00 Uhr - Volksschule Ober St. Veit, Hietzinger Hauptstraße 166, 1130 Wien

Um zirka 17.30 Uhr kommt eine Abordnung der Duckhüttler Perchten.

14. Penzing

Nikolo & Krampus beim Einkaufskreis Hütteldorf

Eine Adventaktion des Einkaufskreis Hütteldorf: Am Donnerstag, 5. Dezember, werden Passanten in der Hütteldorfer Straße zwischen 14 und 18 Uhr von Nikolo und Krampus mit kleinen Süßigkeiten überrascht.

19. Döbling

Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr in der Gatterburggasse findet der Döblinger Wochenmarkt statt. Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten warten auf die Besucher.

Termine im Dezember 2019: 4. Dezember, 11. Dezember, 18. Dezember

20. Brigittenau

AB 20. im 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: Ab 20. im 20. bekommst du in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben von 9:00-18:00 Uhr verschiedene Naschereien zu deinem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

21. Floridsdorf

15. Gospelkonzert der Interessensgemeinschaft Donaufeld

Am Freitag, den 13. Dezember, lassen die Donaufelder Kaufleute wieder den Pius-Parsch-Platz 3 erbeben. Zum heuer 15. Mal holen sie den Longfield Gospel Choir in die Pfarrkirche Floridsdorf und freuen sich schon auf das Konzert. Karten gibt es ab 4. November um 20 Euro bei den folgenden vier Vorverkaufsstellen in Floridsdorf:

Silvi’s Moden Top Mode zu günstigen Preisen Donaufelder Straße 20 Tel.: 01/272 15 43, silvismoden@gmx.at, Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-13 Uhr

Madame Different Fashion Franz-Jonas-Platz 2-3, Müllerpassage Tel.: 0699/12 76 60 66, madamewien@gmail.com, Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9:30-19 Uhr, Sa: 9:30-18 Uhr

Madame Different Fashion Wagramerstraße 195 CITYGATE EKZ Tel.: 0699/12 76 60 66, madamewien@gmail.com, Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9-19 Uhr, Sa: 9-18 Uhr

Innungsmeister Peter Ullmann Raumausstatter - Tapezierer Scheffelstraße 24 Tel.: 01/278 16 96, ullmann@tmo.at, Öffnungszeiten: Mo-Do: 9-12 & 15-18 Uhr, Fr: 9-12 Uhr

Einlass bei freier Platzwahl ist ab 19:15 Uhr. Beginn um 19:30 Uhr.

Christkindl-Markt Wirtschaft 21 (W21)

Vom 14. November bis 24. Dezember 2019 findet am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf heuer bereits zum 36. Mal wieder der alljährliche Christkindl-Markt statt. Und vom 27. bis 31. Dezember 2019 findet man an gleicher Stelle den Neujahrsmarkt. Jeweils täglich von 8:30 bis 20 Uhr (Gastro bis 22 Uhr).

22. Donaustadt

Freitag ist Markttag

Am Stadlauer Bauernmarkt finden Besucher jeden Freitag von 8 bis 12:30 Uhr Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung: wechselnde Standorte!

06.12. und 20.12.: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129

13.12. und 27.12.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

23. Liesing

Adventzauber in Mauer

Am Mittwoch, den 4. Dezember 2019, 15-18 Uhr, veranstaltet der Verein der Geschäftsleute von Mauer den Adventzauber in Mauer zur Einstimmung auf die Adventzeit. Der Nikolo besucht die Kinder bei drei Stationen, liest ihnen Geschichten vor und verschenkt kleine Nikolosäckchen (nur gegen Voranmeldung unter info@mauer-event.at, begrenztes Platzanzahl) In den teilnehmenden Geschäften erwarten die Besucher Punsch, Kekse Geschenkideen für Weihnachten und das eine oder andere Adventangebot.