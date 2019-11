Gratis: MedUni Wien zeigt Ausstellung "Medical Comics"

Die aktuelle Ausstellung "Medical Comics" im Wiener AKH soll den Besuchern die Facetten der Medizin aus verschiedenen Blickwinkeln näherbringen. Der Eintritt ist kostenlos.

An der Medizinischen Universität Wien läuft bis 31. Jänner 2020 die kostenlose Ausstellung "Medical Comics" im Hörsaalzentrum im AKH Wien (Ebene 8).

Unter dem Motto "Impression - Expression - Interaktion, Wahrnehmung in der Medizin" werden die Facetten der Medizin auf drei Blickwinkel verteilt: "Help!" Helfen mit Comics", "Sick! Kranksein im Comic" und Mitmachstationen, damit die Betrachter gleich selbst in Aktion und auch Interaktion treten können.