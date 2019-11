Wie kann man zuckerfrei leben? Vortrag in Uni Wien gibt Antworten

In Österreich sind mehr als 40 Prozent der Erwachsenen übergewichtig oder adipös – Tendenz steigend. Eine Ursache dafür ist der übermäßige Konsum von Zucker. Ein Gratis-Vortrag der Uni-Wien zeigt Alternativen auf.

Am Dienstag, 3. Dezember, 18 Uhr, diskutieren dazu Ernährungswissenschafterin Barbara Lieder und Journalistin Susanne Mauthner-Weber bei NACHGEFRAGT in der Aula am Campus der Universität Wien. Das Gespräch ist offen für das Publikum und Interessierte sind eingeladen, Fragen zu stellen.

Wie wirken Süßstoffe?

Süßstoffe schmecken nicht wie Zucker. Während der Geschmack von Aspartam, das in Light-Limonaden und Diät-Joghurts Verwendung findet, sowie die pflanzliche Süße von Stevia länger anhalten, kommt und geht die Süße von Zucker in unserem Mund sehr schnell. Welche Süßstoffe eignen sich für welche Speisen? Und wie wirken sich diverse Süßstoffe auf unseren Körper aus? Wir Menschen verfügen nicht nur im Mund über Süßrezeptoren, sondern auch in der Bauchspeicheldrüse, im Darm sowie in Fettzellen. Die Ernährungswissenschafterin Barbara Lieder erforscht den süßen Geschmackssinn mit dem Ziel, den Zusammenhang zwischen der Süßwahrnehmung und unserem Stoffwechsel besser zu verstehen. Die Forschungsergebnisse könnten dabei helfen, gesunde und kalorienarme Alternativen zu entwickeln. Denn auf den Genuss von süßen Speisen wird unsere überernährte Wohlstandgesellschaft – gerade auch in der Vorweihnachtszeit – nicht verzichten wollen.