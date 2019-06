Im Juni können in Wien zahlreiche Events bei freiem Eintritt besucht werden.

Gratis im Juni: Bei diesen Veranstaltungen in Wien gibt es freien Eintritt

Um kein kostenloses Event im Juni zu verpassen, haben wir für euch die besten Veranstaltungen zusammengetragen, die in diesem Monat in Wien bei freiem Eintritt besucht werden können.

Im Juni finden in Wien zahlreiche Veranstaltungen statt, die bei freiem Eintritt besucht werden können und somit den Geldbeutel schonen. Wir haben für euch die besten kostenlosen Events chronologisch zusammengetragen, damit euch garantiert nichts entgeht.

Gratis Veranstaltungen in Wien: Events im Juni 24.05. bis 16.09.2019: Volxkino

Das Volxkino gehört längst zum fixen Bestandteil des Wiener Sommervergnügens. Heuer steht sogar ein rundes Jubiläum an: Zum 30. Mal lädt das wandernde Wiener Sommerkino zum kostenlosen Filmschauen ein. >> Hier das gesamte Programm auf einen Blick

01. bis 30.06.2019: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. >> Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 30.06.2019: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. Neu ist der wöchentlich stattfindende “International Monday”. >> Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 30.06.2019: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei. >> Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 30.06.2019: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Auch im Juni 2019 planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Gratis-Aktionen. >> Hier ein Überblick nach Bezirken

01. bis 30.06.2019: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. >> Zu den aktuellen Projekten

01. bis 16.06.2019: EuroPride

Vom Lifeball bis zur Regenbogenparade: Rund 50 Veranstaltungen stehen im Rahmen der EuroPride, die von 1. bis 16. Juni in Wien stattfinden wird, auf dem Programm. >> Hier die Highlights des Events

01. bis 23.06.2019: Wir sind Wien-Festival

Das Wir sind Wien-Festival tourt auch dieses Jahr wieder vom 1. bis 23. Juni durch alle 23 Bezirke der Stadt. Ungewöhnliche und auch weniger beachtete Orte werden täglich mit viel Freude bespielt und belebt. >> Hier geht’s zum Programm

06.06.2019: Lange Nacht der Kinderkrebsforschung

Die St. Anna Kinderkrebsforschung öffnet wieder ihre Pforten: Am 6. Juni sind Groß und Klein eingeladen, bei der “Langen Nacht der Kinderkrebsforschung” die Forschungslabors zu besuchen. >> Mehr zum Event

08.06.2019: Wiener Linien-Tag im Belvedere 21

Mit der Jahreskarte gratis ins Museum: Am 8. Juni 2019 lädt das Belvedere 21 zum Wiener Linien Tag. Kostenlose Einblicke in zeitgenössische österreichische Kunst warten auf die Besucher. >> Weitere Infos zum Gratis-Eintritt

13.06.2019: MQ-Sommeröffnung

Am 13. Juni findet die “MQ-SommerÖffnung” im Museumsquartier Wien statt. Gratis Eintritt in teilnehmende Museen, musikalische Highlights und ein umfangreiches Kinderprogramm wartet auf die Besucher. >> Hier alle Infos

20.06.2019: Sommernachtskonzert

Am 20. Juni geht das traditionelle Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im Schlosspark Schönbrunn bei freiem Eintritt über die Bühne. Dieses Mal wird die Musik unter dem Motto “Rhapsody in Blue” stehen. >> Zum Programm

21. und 22.06.2019: Open House im Theater am Spittelberg

Vintage-Mode, Kulinarik und mehr: Das Theater am Spittelberg bietet Besuchern an zwei Tagen jeweils von 14.00 bis 20.00 Uhr Extravagantes zum Ausprobieren und Einverleiben. >> Weitere Infos zur Veranstaltung



21. bis 23.06.2019: Donauinselfest

Das Programm zum Donauinselfest 2019 garantiert hervorragende Stimmung, zahlreiche Bands werden die Besucher bestens unterhalten. Neben heimischen Stars und internationalen Größen wie Seiler & Speer, Wolfgang Ambros, The Tiger Lillies, Mando Diao und Revolverheld haben natürlich auch wieder österreichische Newcomer einen Platz im Line-Up. >> In unserem Special erfahrt ihr alles zum größten Gratis-Open-Air Festival in Europa

27.06. bis 28.8.2019: Ottakringer Braukultur-Wochen

Live Acts, Street Food und viel frisches Bier: Diese drei Dinge dürfen bei den Braukultur-Wochen in der Ottakringer Brauerei nicht fehlen. In dieser Zeit wird open-air gefeiert, gesungen, geplaudert, relaxed, gegessen und getrunken. >> Mehr dazu erfahren

28.06.2019: Free Friday Night im Oberen Belvedere

Weltberühmte Klassiker und wenig bekannte Depot-Schätze, die erst vor wenigen Monaten ins Rampenlicht gerückt wurden: Bei der Free Friday Night im Oberen Belvedere wird monatlich ein umfangreiches Programm bei freiem Eintritt geboten. >> Infos zu den Free Friday Nights