(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Juni 2019

Auch im Juni 2019 planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Aktionen. Hier ein Überblick nach Bezirken.

Gleich nach der Zeugnisverteilung am 28. Juni geht es los. Bei einer Schatz-Jagd winken eine von vier Schatzkisten – randvoll mit Gewinnen aus den Geschäften der Wollzeile. Einfach Sammelpass am Dr. Karl Lueger Platz holen, Stempel sammeln, in die Gewinnbox einwerfen und pünktlich zur Verlosung mit dabei sein. Die Verlosungen der Schatzkisten finden um 11:00, 12:00, 13:00 und 14:00 Uhr statt.

Ob Apotheke, Galerie oder Wellnesstempel – am Donnerstag, 6. Juni 2019 laden die Unternehmerinnen und Unternehmer der Josefstädter Straße zur 7. Weltreise der Musik ein. Von 18:00 bis 21:00 Uhr stehen ihre Geschäfte allen interessierten Musikliebhabern bei freiem Eintritt offen, um einmal musikalisch um die Welt zu reisen. Egal ob englische Folkmusik, Jazzklassiker aus New Orleans, französische Chansons, lateinamerikanische Rhythmen oder Kleszmer-Musik aus Osteuropa.

Die Unternehmer der Alser Straße veranstalten am 28. Juni 2019 von 11:00 bis 20:00 Uhr ein Harley-Davidson-Charity-Fest. Durch den Tag begleiten musikalisch diverse Live-Bands. Für Familien mit Kindern haben die Kaufleute ein eigenes Kinderprogramm mit Kinderschminken, Basteln und einer Hüpfburg vorbereitet. Der Reinerlös der Veranstaltung geht in diesem Jahr an “Jugend am Werk – Menschen mit Behinderung”. Die betreuten Personen benötigen verstärkt Kurse, Seminare und diverse Weiterbildungen, für die sie selber aufkommen müssen.