Gratis-Eintritt in Belvedere 21 am Wiener Linien Tag

Mit der Jahreskarte gratis ins Museum: Am 8. Juni 2019 lädt das Belvedere 21 zum Wiener Linien Tag. Kostenlose Einblicke in zeitgenössische österreichische Kunst warten auf die Besucherinnen und Besucher.

Am 8. Juni 2019 ist wieder Wiener Linien Tag – diesmal lädt das Öffi-Unternehmen ins Belvedere 21 ein. Von 11 bis 18 Uhr haben alle, die mit Ihrer Wiener-Linien-Jahreskarte kommen, freien Eintritt und können bei kostenlosen Führungen Einblick in das Kunstschaffen der letzten 70 Jahre in Österreich gewinnen.