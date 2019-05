"MQ-SommerÖffnung" 2019 in Wien: Gratis Konzerte & Ausstellungen

Am 13. Juni findet die "MQ-SommerÖffnung" im Museumsquartier Wien statt. Gratis Eintritt in teilnehmende Museen, musikalische Highlights und ein umfangreiches Kinderprogramm wartet auf die Besucher.

Am 13. Juni findet die “MQ SommerÖffnung” statt. Dort präsentiert unter anderem die Spieleagentur “White Castle Games” ab 15 Uhr neue Brettspiele und unveröffentlichte Prototypen zum Mitspielen. Zeitgleich wird auch eine Führung durch die Ausstellung “Dance of Urgency” im frei_raum Q21 angeboten, diese wurde von Bogomir Doringer kuratiert.

Sportbegeisterte können am Vorplatz des MQ ab 15 Uhr den Minigolfplatz “MQ Amore” in Form eines künstlerisch gestalteten Skulpturenparks bei freiem Eintritt testen. Ebenfalls ab 15h stehen “AQUADROME” – das Bootsrennen im MQ Wasserbecken sowie die Boule-Bahn bereit. Im Rahmen einer Backstage-Führung können Besucher einen Einblick in den Q21 Arbeitsplatz erhalten.

Um 16h gibt die Secret MQ Tour Überblick in die Historie und Entstehung eines der weltweit größten Kunst- und Kulturareale. Ebenfalls um 16 Uhr findet ein “Tagebuch Slam” von Diana Köhle statt. Das Architekturzentrum Wien bietet um 18h eine Führung durch die Dauerausstellung “a_schau. Österreichische Architektur im 20. und 21. Jahrhundert”, die einen umfassenden Überblick zur Entwicklung und Geschichte der zeitgenössischen Architektur gibt. Um 19:30 gibt es eine Führung durch die Ausstellung “Critical Care. Architektur für einen Planeten in der Krise”

Am 17 Uhr gibt es freien Eintritt in allen teilnehmenden Museen und Ausstellungshäuser. Diese Ausstellungen sind zu sehen: “Hans Hollein ausgepackt: Das Haas-Haus”, in der Kunsthalle Wien “Hysterical Mining” im Rahmen der VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019, im Leopold Museum “Oskar Kokoschka”, “Wien 1900”, “Edmund Kalb” oder “Olga Wisinger-Florian” und im mumok “Vertigo. Op Art und eine Geschichte des Schwindels 1520-1970”, “Dorit Margreiter. Really!” oder “Christian Kosmas Mayer. Aeviternity”.