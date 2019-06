Gasexplosion in Wien-Wieden: Weiterer Toter in zerstörtem Haus gefunden

Nach einer Gasexplosion am Mittwoch in einem Wiedner Wohnhaus, wurde gestern Abend, kurz vor 20 Uhr, ein Mann tot geborgen.

Nach der Gasexplosion in dem Haus am Eck Pressgasse/Schäffergasse ist eine Person in dem zerstörten Gebäude entdeckt worden. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wurde der tote Mann kurz vor 20.00 Uhr gefunden, Unklarheit herrschte zunächst aber über die Identität. Die Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr hatten bis in die Mittwochabendstunden nach einem vermissten jungen Mann gesucht.