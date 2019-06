Eine Tote bei Gasexplosion in Wien-Wieden

Bei der Gasexplosion in einem Wohnhaus in Wien-Wieden ist eine Frau ums Leben gekommen. Zudem ortete die Feuerwehr eine weitere Person, die keine Lebenszeichen von sich gab.

Laut Feuerwehrsprecher Christian Feiler hatte man, nachdem Suchhunde angeschlagen hatten, seit Mittwochabend fieberhaft parallel am Schuttkegel vor dem Haus und jenem im Innenbereich gearbeitet.

Leiche und weitere Person ohne Lebenszeichen entdeckt

Während der äußere Bereich ergebnislos abgetragen wurde, fand sich im Haus, nahe an der Fassade die Leiche der 29-jährigen Frau.

Mit Hohlraumkameras durchsuchte man im Innenbereich weitere Spalten in den Trümmern und wurde fündig: Diese weitere Person gab keine Lebenszeichen von sich. "Wir arbeiten derzeit mit Volldampf, um diese zu bergen", so der Sprecher.

Dritte vermisste Person hat sich gemeldet

Von den Leichtverletzten befanden sich am Donnerstagvormittag nur mehr drei Personen in Spitalsbehandlung. "Die restlichen Patienten konnten in häusliche Pflege entlassen werden", teilte Christoph Mierau vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit.