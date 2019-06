Nach Explosion in Wiener Wohnhaus: Ersatzquartiere für Betroffene organisiert

Wiener Wohnen organisierte bereits die ersten Ersatzquartiere für die Mieter des zum Teil eingestürzten Wohnhauses in Wien-Wieden.

