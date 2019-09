FPÖ fordert 11.500 Euro Mietzuschuss von Strache zurück

Nach dem Bekanntwerden des Mietzuschusses von Heinz-Christian Strache, der monatlich 2.500 Euro von der FPÖ erhielt, wird nun ein Teil wieder zurückgefordert.

Am Freitag gab die Wiener Landesgruppe via Aussendung bekannt, dass die frühere Büroleiterin von Heinz-Christian Strache, die in die mutmaßliche Spesen-Affäre involviert sein soll, ihr Mandat als Bezirksrätin zurücklegt und ihre Parteimitgliedschaft ruhend stellt.