So wirkt sich Straches Spesen-Affäre auf die FPÖ aus

Angesichts der erst kürzlich publik gewordenen Spesen-Affäre stellt die FPÖ laut Experten mit dem "Störfaktor Strache" einen instabilen Partner für Sebastian Kurz dar.

Experten einig: "Größere Auswirkungen unwahrscheinlich"

Auch Bachmayer sagte, dass normalerweise davon auszugehen sei, dass Ereignisse in der Woche vor der Wahl "nicht mehr wählerwirksam werden". Im vorliegenden Fall sei er sich aber "nicht so sicher", weil die Frage der Spesen-Verwendung "doch einen Werte-Kern der Freiheitlichen Wählerschaft tangiert". Problematisch könnten für die FPÖ-Wählerschaft die "Bilder von Luxus" sein, was zu der von der FPÖ betonten "kleine Leute-Politik nicht so gut passt", so Bachmayer.