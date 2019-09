Straches Ex-Leibwächter packt aus und könnte Kronzeuge werden

Medien zufolge soll der frühere Bodyguard von Heinz-Christian Strache ausgepackt haben und könnte somit zum Kronzeugen in der offenbar von ihm ausgelösten Spesenaffäre und auch in der Causa Ibiza werden.

Wiener FPÖ-Funktionäre wussten von nichts

Die Partei und die FPÖ-Mitglieder wollen noch abwarten, die Wiener FPÖ überprüft mittlerweile das Spesenkonto des ehemaligen Parteichefs. Von den Funktionären will allerdings niemand von etwaigen Spesen gewusst haben. Dagmar Belakowitsch gibt etwa zu, dass Parteifinanzen in den Sitzungen des Landesparteivorstandes nie ein Thema waren. Im Präsidium wurden hingegen bis zu 10.000 Euro Spesen und 2.500 Euro Wohnkostenzuschlag pro Monat genehmigt.

Auch finanzrechtlich relevant

Auch Büroleiterin wurde einvernommen

Die Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag bestätigt, dass in der Spesenaffäre rund um den ehemaligen FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache erste Personen einvernommen worden sind. Dabei handelt es sich um den in der Nacht auf Dienstag festgenommenen und am Mittwoch wieder entlassenen ehemaligen Leibwächter Straches und die frühere Büroleiterin des Ex-Spitzenpolitikers.