FPÖ schloss Ex-Leibwächter von Strache aus der Partei aus

Am Dienstag hat der Vorstand der Wiener FPÖ einstimmig den Parteiausschluss des ehemaligen Leibwächters von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache beschlossen.

Ex-Leibwächter und FPÖ-Bezirksrat wurde verhaftet

Der FPÖ-Bezirksrat war zuletzt noch in Erscheinung getreten, als er Harald Vilimsky, FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, bei einer Reise nach Budapest begleitete. Der nun verhaftete Ex-Leibwächter von Strache könnte selbst bei falschen Spesenabrechnungen mitgewirkt haben, berichtete am Dienstag auch das Ö1-"Mittagsjournal". Der gelernte Polizist soll "über Jahre hunderte Abrechnungsbelege gesammelt" haben. Diese wurden bei der Hausdurchsuchung am gestrigen Montag wohl beschlagnahmt, berichtete das ORF-Radio unter Berufung auf Behördenkreise.