Straches Ex-Leibwächter nach Hausdurchsuchung offenbar verhaftet

In der Nacht auf Dienstag gab es in der Causa um Spesenabrechnungen von Ex-Parteichef Heinz-Chirstian Strache offenbar eine Verhaftung. Das berichteten "Presse" und "Standard". Demnach führte die Polizei eine Hausdurchsuchung bei Straches Ex-Leibwächter durch, kurz vor Mitternacht wurde dieser festgenommen.

Verdacht der Untreue: Strache mit eigenem Spesenkonto

Ex-Leibwächter verhaftet: Auch im Zusammenhang mit Ibiza-Video

Ex-Mitarbeiter soll sich an Strache gerächt haben wollen

Laut "Presse" war der enge Vertraute von Strache trotz einer schweren Krankheit von dem Spitzenpolitiker fallengelassen worden. Demnach versuchte der Mitarbeiter bereits damals, sich zu rächen. Der Security hatte jahrelang belastendes Material über Strache und andere freiheitliche Politiker gesammelt, heißt es. Bereits vor einigen Jahren wollte er Beweise veröffentlichen, laut "Standard" wandte er sich mit Geldforderungen an die Behörden. Weil darauf niemand reagierte, habe man sich etwas anderes überlegen müssen, beschreibt die "Presse" die Version der Ibiza-Video-Hintermänner. "Weil die Behörden damals untätig waren, sei man erst auf die Idee gekommen, das Video zu machen", heißt es in dem Online-Bericht.

Private Kosten über FPÖ abgerechnet

Festgenommener ist FPÖ-Bezirksrat

Jener ehemalige Sicherheitsmann, der laut Medien am Montag festgenommen wurde, ist weiterhin für die FPÖ aktiv. Er ist Bezirksrat der FPÖ. Das wurde der APA am Dienstag auf Anfrage in der Landespartei bestätigt.