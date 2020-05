Flüchtlinge nach 14-tägiger Quarantäne zurück im "Haus Erdberg"

Die Flüchtlinge konnten in die Asylunterkunft zurückkehren.

Jene fast 300 Flüchtlinge, die in den vergangenen zwei Wochen in der Messe Wien in Quarantäne untergebracht waren, sind nun wieder ins "Haus Erdberg" übersiedelt.

Die Asylunterkunft "Haus Erdberg" hatte am 1. Mai ohne viel Vorlaufzeit evakuiert werden müssen, nachdem dort einige Bewohner und Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden waren und die Einrichtung selbst aus baulichen Gegebenheiten nicht unter Quarantäne gestellt werden konnte.

Der Großteil der Flüchtlinge kam in die Messe, die übrigen Personen in eine Einrichtung auf der Triester Straße und ins frühere Krankenhaus Floridsdorf.

Quarantäne beendet: Asylwerber zurück im "Haus Erdberg"

Aus allen drei Standorten sind die Bewohner - mit Ausnahme der noch nicht genesenen Covid-19-Erkrankten - nach abgelaufener Quarantänezeit nun wieder nach Erdberg übersiedelt.

Insgesamt wurden in zwei Testdurchläufen 28 Personen aus dem "Haus Erdberg" positiv befundet. Vier davon waren Betreuer.