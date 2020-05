In der Messe Wien seien keine Personen abgängig.

Falschmeldung um angeblich abgängige Flüchtlinge in der Messe Wien

Am Donnerstag machten Gerüchte die Runde, dass mehrere Flüchtlinge, die nach den Corona-Fällen im Heim in Erdberg vorläufig in die Messe Wien verlegt wurden, verschwunden seien.

Der Krisenstab der Stadt Wien wies am Donnerstagnachmittag die verbreiteten Gerüchte, wonach 28 Personen aus dem Betreuungszentrum in der Messe Wien abgängig sind, entschieden zurück. Es handle sich dabei um eine Falschmeldung.

Es wurden lediglich 19 Personen vom Betreuungszentrum Messe Wien in eine andere Einrichtung gebracht, niemand sei abgängig wurde in einer Aussendung versichert.