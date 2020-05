15 Corona-Infektionen in Wiener Asylwerber-Heim

Im Asylwerberheim "Haus Erdberg" in Wien wurden 15 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Betroffenen wurden zwecks Quarantäne an andere Orte verlegt, viele weitere Testergebnisse der rund 400 Bewohner seien noch ausständig.

Im "Haus Erdberg", einer Betreuungsunterkunft für Asylwerber in Wien-Landstraße, sind 15 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Freitagabend in einer Aussendung mit. Da das Gebäude für eine längerfristige Quarantäne nicht geeignet sei, würden die Betroffenen an anderen Orten untergebracht.