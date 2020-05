Wiener FPÖ-Chef Nepp sorgt mit "Asylantenvirus"-Sager für Aufregung

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp machte in einer Aussendung Asylwerber für den Anstieg der Corona-Infektionen verantwortlich und sprach dabei von einem "Asylantenvirus". Nun droht ihm eine Anzeige wegen Verhetzung.

Den Vorwurf der Verhetzung - samt diesbezüglicher Anzeige - hat sich Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp mit einer Aussendung zu den Covid-Tests in einem Asylwerberheim eingehandelt. Er machte darin Asylwerber für den Anstieg der Infektionen in Wien verantwortlich und spricht von einem "Asylantenvirus".

Nepp gab Asylanten Schuld an steigenden Corona-Zahlen in Wien

"Spätestens jetzt ist klar, dass die steigenden Coronavirus-Zahlen in Wien nur auf die Asylwerber zurückzuführen sind. Man muss daher zum jetzigen Zeitpunkt in der Bundeshauptstadt fast schon von einem Asylantenvirus sprechen", tat Nepp in seiner Aussendung zu den Testungen in dem Asylwerber-Quartier in Wien-Erdberg kund.