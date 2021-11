Corona-Tests boomen in Wien: Lokalaugenschein im Großlabor

Wenn es um Corona-Tests geht, ist die Bundeshauptstadt aktuell federführend - mehr als die Hälfte aller Tests entfielen zuletzt auf Wien. Wie diese ausgewertet werden, zeigt ein Lokalaugenschein im Großlabor.

Mehr als die Hälfte aller Corona-Tests in Österreich sind am Montag in Wien durchgeführt worden, wie ein "Wien heute"-Bericht vom Dienstag zeigt. Die angespannte Corona-Situation und neue Regelungen führen demnach dazu, dass sich aktuell sehr viele Menschen testen lassen - allen voran mit den PCR-Tests von "Alles gurgelt".