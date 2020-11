Anschlag in der Wiener Innenstadt: Zahlreiche Bankfilialen bleiben geschlossen

Aufgrund der aktuellen Gefahrenlage nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt bleiben am heutigen Dienstag zahlreiche Bankfilialen geschlossen.

Aufgrund der Bedrohungslage hat die Erste Bank am Dienstag zehn Filialen in der Bundeshauptstadt ganztägig geschlossen gehalten - mit Ausnahme der Selbstbedienungsfoyers, so das Geldhaus am Dienstag. Vier Filialen sollen ab 12 Uhr mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wieder öffnen. Die Bank Austria lässt alle Filialen im ersten Bezirk geschlossen, die BAWAG jene in der Wipplinger Straße und in der Taborstraße.