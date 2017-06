Sicherheitshinweise für das DIF: Was erlaubt ist und was nicht

In Zeiten der scheinbar allgegenwärtigen Terrorgefahr kommt dem Thema Sicherheit vor allem bei Großveranstaltungen im öffentlichen Raum eine besondere Bedeutung zu. So natürlich auch beim Donauinselfest 2017, das heuer vom 23. bis 25. Juni in Wien stattfindet. Damit sich die zahlreichen Besucher während des Festivals auf der Insel auch sicher fühlen können, appellieren die Veranstalter, der “Hausordnung” Folge zu leisten.

Das Sicherheitskonzept beim DIF besteht aus verschiedenen Maßnahmen, die gemeinsam mit der Polizei, den zuständigen Behörden und Experten entwickelt und realisiert werden.

Sicherheit am Donauinselfest: Diese Gegenstände sind verboten

Die Mitnahme von Glasflaschen, Regenschirmen, Fahrrädern, Spielgeräten (Elektroautos mit Fernsteuerung, Roller, diverse Boards wie Skateboards, Longboards, usw.), Waffen und waffenähnlichen Gegenständen, wie beispielsweise Taschenmesser, auf das Festivalgelände ist verboten. Solche Objekte werden ausnahmslos abgenommen.

Grundsätzlich werden die Besucher um erhöhte Aufmerksamkeit und Wachsamkeit gebeten. Bei verdächtigen Beobachtungen sollen unverzüglich Polizei (133) oder Sicherheitsdienst (01/2700224) verständigt werden.

Allgemeine Sicherheitstipps beim DIF 2017

Verzichten Sie auf die Mitnahme von Rucksäcken oder großen Taschen. Persönliche Gegenstände sollten möglichst direkt am Körper getragen werden. Das schützt vor Diebstahl und auf diese Weise werden langwierige Kontrollen vermieden.

Trinken Sie bei der großen Hitze ausreichend alkoholfreie Getränke, um den erhöhten Flüssigkeitsverlust auszugleichen und Kreislaufproblemen vorzubeugen. Am Donauinselfest stehen acht Trinkwasserspender von Wiener Wasser zur Verfügung.

Achten Sie auf ausreichend Sonnen- und UV-Schutz

Vorsicht beim Baden! Gehen Sie aufgrund der starken Strömung keinesfalls in die Donau und gehen Sie in der Neuen Donau keinesfalls alkoholisiert schwimmen. Die Badestellen entlang der Donau finden Sie hier!

Achten Sie auf Ihre Umgebung und Mitmenschen. Sollten Sie bemerken, dass jemand medizinische Hilfe benötigt (Kreislaufprobleme, Hitzekoller, …), verständigen Sie bitte die Sicherheitsmitarbeiter oder rufen Sie den ASB-Notruf unter 01/22 144.

Rufen Sie den Inselnotruf 01/270 02 24), wenn du bemerken, dass Ihnen jemand folgt oder Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt.

Folgen Sie den Anweisungen des Sicherheitspersonals und der Polizei.

Beachten Sie die Informationen auf den Anzeigetafeln und LEDs und befolgen Sie die Ratschläge.

Benutzen Sie die beleuchteten und durch Sicherheitskräfte kontrollierten Toilettenanlagen.

Vermeiden Sie dunkle Bereiche oder uneinsichtige Uferregionen.

Gehen Sie kein Sicherheitsrisiko ein. Alkoholkonsum und Übermüdung wirken sich auf die Fahrtüchtigkeit aus. Die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel wird empfohlen.

Wichtige Telefonnummern für die Sicherheit am DIF 2017

Inselnotruf: 01/27 00 224

Feuerwehr: 122

Frauennotruf: 01/71 71 9

Polizei: 133

Rettung: 144

Kinder am Donauinselfest