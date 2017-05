Donauinselfest-Plan 2017: Alle Bühnen und Stationen

Am besten ist das Festivalgelände über öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen und zwar mit der U1, der U6 oder der Schnellbahn. Wie im Plan ersichtlich, hält die U6 in der Station Handeslkai, über diese Station kann die Donauinsel in wenigen Gehminuten über die Schnellbahnbrücke erreicht werden. Die Schnellbahn hält ebenfalls in der Station Handelskai und die U1 direkt auf der Donauinsel in der gleichnamigen U-Bahn-Station bei der Reichsbrücke. Hier finden Sie einen kompletten U-Bahn-Plan für Wien. Folgende Areas sind im Donauinselfest-Plan 2017 eingezeichnet:

Heute Area

Krone Area

Wiener Bezirksblatt Area

Vormagazin Area



Inseln und Bühnen im Donauinselfest-Plan

Die Areas auf der Donauinsel werden in Inseln unterteilt. Welche Inseln es beim Donauinselfest 2017 gibt und auf welcher Insel sich welche Bühne befindet ist in der folgenden Auflistung ersichtlich.

Heute Area

Bank Austria Segelsportinsel Radio FM4/Planett.tt

Radio FM4/Planet.tt Bühne Eutopia DJ/VJ Insel

Eutopia DJ/VJ Bühne Organisationszentrale

Krone Area

Bank Austria Insel

Stadtimpuls Pop-Up, Kreativmarkt, Ottakringer Inselgarten Wien Energie/Radio Wien/Hitradio Ö3 Festinsel

Wien Energie/Radio Wien/Hitradio Ö3 Festbühne Wiener Städtische Versicherung/Sicheres Wien Insel WAT/I am R.E.D. Sprotinsel

Milka Waves DMAX Austria Action & Fun Insel

DMAX Austria – The Beast Raiffeisen/Eskimo Bagjump

Winer Bezirksblatt Area

ÖBB/VIVA Austria Electronic Music Insel

Spark7/Kronehit Electronic Music Bühne

Eurowings Stage-Flying Wiener Städtische Versicherung/Wiener Bezirksblatt Schlager & Swing Insel

Flughafen Wien/Radio NÖ Schlager & Swing Bühne Eskimo/Okidoki Kinderfreunde Insel

Eskimo/Okidoki Kinderfreunde Bühne

Zipfer Inselgarten

Vormagazin Area

Ö1 Kulturinsel

Ö1 Kulturzelt Schöller Familieninsel

Schöller Waterslide Wien Energie Insel der Menschenrechte

Wien Energie JG Bühne Arbeitsweltinsel

A GÖD/Bawag PSK Bühne

B SJ Bühne

C Younion-FSG Bühne

Der gesamte Plan zum Donauinselfest 2017 ist auch als PDF verfügbar. Hier finden Sie alle weiteren Infos zum Donauinselfest 2017 sowie das vollständige Programm.