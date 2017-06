Trinkbrunnen auf der Wiener Donauinsel im Überblick

Für wohltuende Erfrischung in der heißen Jahreszeit sorgen die 900 Wiener Trinkbrunnen, die allen Durstigen in der Stadt quellfrisches Wasser spendieren – und das gratis. “Wien verfügt, wie kaum eine zweite Millionenmetropole, über Wasser höchster Güte direkt aus den Bergen und die Trinkbrunnen stellen sicher, dass alle Menschen, die in der Stadt unterwegs sind, jederzeit und gratis auf bestes Wiener Wasser zugreifen können” so Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt.

Gratis Wasser auf der Wiener Donauinsel

Auch während dem Donauinselfest nicht unwichtig: Auf der Donauinsel befinden sich zwischen Nordbrücke und Reichsbrücke ingesamt 16 Trinkbrunnen der Stadt Wien, an denen man gratis Trinkwasser zu sich nehmen kann. Ein mobiler Trinkbrunnen befindet sich direkt vor dem Wiener Schulschiff im 21. Bezirk.

Wiener Trinkbrunnen im Überblick