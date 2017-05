Donauinselfest Programm 2017: Alle Bands und das Line-Up

Im Jahr 2017 steht Europas größtes Open-Air Festival unter dem Motto „Meine Stadt. Mein Fest.“. Wie immer dürfen die Besucher, die aber nicht nur aus Wien sondern aus ganz Österreich und der Welt auf die Wiener Donauinsel kommen, das Donauinselfest-Programm bei freiem Eintritt erleben. Am Wochenende vom 23. bis 25. Juni werden von Freitag bis Sonntag mehr als 600 Stunden Programm geboten. Für Musik, Vorführungen und Action sorgen dabei mehr als 2.000 Bands und Künstler. Die Verantwortlichen der einzelnen Bühnen haben keine Mühen gescheut um das Line-up des DIF wieder mit einer Vielzahl an internationalen Stars und heimischen Größen aufzuwerten. Einen Auftritt sicher haben auch die Gewinner des Rock the Island Contest, bei dem heimische Nachwuchsbands gefördert werden.

Die folgende Liste beinhaltet alle Bands, die für das Line-Up des Donauinselfests 2017 bereits fixiert wurden. Das Programm zum Donauinselfest mit Bands, Bühnen und Terminen wird laufend aktualisiert (im Laufe des 18. Mai wird das Gesamtprogramm folgen):