Wiener Sommer zu Wasser: Bootsverleih auf Donau und Alter Donau

Wenn im Sommer die Temperaturen auch in Wien endlich wieder steigen und die Sonne mit ihren kräftigen Strahlen die Stadt erhitzt, ist Erfrischung im kühlen Nass stets willkommen. Wien verfügt mit der Donau und der Alten Donau über ein traumhaftes Gebiet zur Erholung oder zur sportlichen Betätigung am und im Wasser.

Die über 20 Kilometer lange Donauinsel bietet auf ihren langen Uferabschnitten viel Platz für Freiheitsliebende, verschiedene Bäder wie zum Beispiel das bekannte Gänsehäufel oder das Arbeiterstrandbad buhlen auf der Alten Donau um Gäste.

Bootsverleihe in Wien: Boot fahren auf der Donau und der Alten Donau

Bootsvermietung Eppel (Wagramer Straße 48a, 1220 Wien)

Öffnungszeiten: täglich ab 9:30 Uhr (Ausnahme Schlechtwetter)

Preise pro Stunde: Elektroboot 18,50 €, Tretboot 14,50 € (mit Rutsche 16,50 €), Ruderboot 14,00 €

-> Zur Website

Marina Hofbauer (Wagramer Straße 49/Ecke Arbeiterstrandbadstraße, 1220 Wien)

Öffnungszeiten: täglich 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr, von Juni bis August bis 24:00 Uhr (Ausnahme Schlechtwetter)

Preise: Lifestyle Elektroyacht 58,00 €, Elektroboot je nach Typ zwischen 18,50 und 27,00 € , Tretboot 14,50 € (mit Rutsche 16,50 €), Ruderboot 14,00 €

Ab 20:00 Uhr alle Boote jeweils um 2,00 € pro Stunde teurer

-> Zur Website

Bootsvermietung Kukla (Wagramer Straße 48d, 1220 Wien)

Öffnungszeiten: keine Angabe

Preise: Kukis Yacht 37,00 €, Elektroboot je nach Typ zwischen 18,50 und 20,50 €, Segelboot je nach Typ zwischen 16,50 und 17,50 €, Tretboot 14,50 € (mit Rutsche 16,50 €), Ruderboot, Kanu und Kajak 12,00 €

-> Zur Website

Booteria (Sunken City, Donauinsel)

Öffnungszeiten: täglich 11:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Preise: Elektroyacht “Aquastar” 58,00 €, Elektroboot “Donaustar” 42,00 €, Speedboot 32,00 €, Elektroboot 22,00 € Tretboot 16,00 €

-> Zur Website

Bootsvermietung Irzl (An der Unteren Alten Donau 29 bzw. Florian Berndlgasse 33+34, 1220 Wien)

Öffnungszeiten: täglich 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Preise: Elektroboot 18,50 € , Segelboot 17,00 €, Surfboard 16,00 €, Tretboot 14,50 € (mit Rutsche 16,50 €)

-> Zur Website

Stand Up Paddling Center am Gänsehäufel (Moissigasse 21, 1220 Wien)

Öffnungszeiten: täglich ab 10:00 Uhr

Preise: Kajak 15,00 €, Stand Up Paddel 13,00 €

-> Zur Website

Weitere Unternehmen, bei denen sich Boote mieten lassen, wo wir aber keine nähren Informationen zu Öffnungszeiten oder Preise finden konnten sind:

Seepferdchen (An der Oberen Alten Donau 20, 1210 Wien)

Neuer Bootsvermietung (Ferdinand-Kaufmann-Platz 3, 1210 Wien)

Bootsvermietung Schneider

Ganz besondere Boote gibt es bei Schinakl (Laberlweg 19, 1220 Wien) zu mieten. Auf dem Boot “Meine Insel” kann man sich auf einer Art kleinem Bett liegend sonnen lassen, das “Sofa Boot” bietet eine Sitzcoach mit Tischchen. Weitere Details zu den fancy Booten von Schinakl und die Möglichkeit zur Online-Reservierung gibt’s auf der Website.