Zwei Ärzte im Wiener AKH positiv auf Coronavirus getestet

Im Wiener AKH wurden zwei neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Bei den Infizierten handelt es sich um Anästhesisten, die sich wohl auf einem Ärztekongress angesteckt haben.

Zwei Coronavirus-Fälle im Wiener AKH: Keine Sperre

Die Betroffenen hätten am vorvergangenen Wochenende an einem Ärztekongress in Zürs am Arlberg teilgenommen und dürften sich dabei infiziert haben.