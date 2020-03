Zivilcourage in der Corona-Krise: Hilfeleistung bei Unfällen und Co. bleibt Pflicht

Auch in Krisenzeiten nicht auf Zivilcourage zu vergessen - diesen Appell sendet der ÖAMTC aus. Wer in der aktuellen Situation etwa einen Unfall beobachtet, sollte umso dringender helfen.

Da derzeit aufgrund der Ausgangsbeschränkungen wesentlich weniger Menschen unterwegs sind, appelliert der ÖAMTC an die Bevölkerung, nicht auf ihre Zivilcourage zu vergessen. Momentan sei es "umso wichtiger zu helfen, wenn man einen Unfall beobachtet oder selbst daran beteiligt ist", so ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger in einer Aussendung.