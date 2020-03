Mobilität in Zeiten des Coronavirus: Was ist noch erlaubt?

Derzeit soll man sich nach Möglichkeit in den eigenen vier Wänden aufhalten. Wohin darf man überhaupt noch mit den Öffis fahren - und wohin mit dem Auto? Der ÖAMTC beantwortet drängende Fragen rund um Mobilität und Coronavirus.

Nur mit gutem Grund darf man sich draußen bewegen

Verantwortungsbewusstsein zum Schutz vor Coronavirus

Generell appelliert der Mobilitätsclub an das Verantwortungsbewusstsein aller, sich an die beschlossenen Maßnahmen zu halten – nicht nur zum Selbstschutz, sondern auch zum Schutz anderer Personen. "In diesem Zusammenhang sollte man sich genau überlegen, ob ein Aufenthalt im Freien wirklich notwendig ist – oder ob man ihn doch lieber vermeidet und damit zur Eindämmung des Virus beiträgt", stellt der ÖAMTC-Jurist klar.

Antworten auf die aktuell häufigsten Fragen zur Mobilität in Österreich

* Was bedeutet "einkaufen gehen" – darf ich auch mit dem Auto fahren? Ja, es sind alle Mobilitätsarten erlaubt, wobei der Kontakt zu anderen Menschen auf ein Minimum reduziert werden sollte. Also ist es derzeit besser, mit dem eigenen Auto, Motorrad, Roller, Fahrrad oder zu Fuß dringende Wege zu erledigen als mit dem Taxi oder den Öffis.

* Gelten die Kurzparkregelungen in den Städten und Gemeinden? In einigen Städten wie Wien, Linz, Graz, Innsbruck, Bregenz und auch Klagenfurt, wird die Einhaltung der Regelung nicht mehr kontrolliert bzw. ist diese außer Kraft gesetzt worden. Der ÖAMTC hat die anderen Städte und Gemeinden aufgefordert, diesen Beispielen zu folgen.

* Mein Auto / Motorrad / Moped hat einen technischen Defekt, darf ich in die Werkstatt? Ja, Kfz-Werkstätten sind vom grundsätzlichen Aufenthaltsverbot an öffentlichen Orten ausdrücklich ausgenommen – ebenso übrigens die Tankstellen.

* Die Pickerlüberprüfung ist fällig, darf ich zur Überprüfung in die Werkstätte oder gibt es hier ohnehin keine Kontrollen? Die rechtlichen Fristen sind einzuhalten, von Änderungen ist hier derzeit nicht auszugehen. Werkstätten dürfen zu diesem Zweck aufgesucht werden, allerdings haben die Betriebe in der Regel auf "Notbetrieb" umgestellt. Überprüft werden dann nur "Notfälle", also Kfz mit einer Plakette am Ende der Gültigkeit.