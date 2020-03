Wiener Linien vermelden 60 Prozent weniger Fahrgäste wegen Coronakrise

Die einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus beginnen zu greifen: Nicht nur bei den ÖBB, auch bei den Wiener Linien ist die Kundenfrequenz am zweiten Tag, an dem diese gelten, massiv eingebrochen.

"Angepasster Fahrplan" der Wiener Linien

Am morgigen Mittwoch könnte das Aufkommen weiter sinken. Denn dann tritt ein "angepasster Fahrplan" in Kraft. Sprich: Die Intervalldichte wird nach dem Modell des Ferienfahrplans reduziert. Am Wochenende wird es auch keine Nacht-U-Bahn geben, die ansonsten in den Nächten auf Freitag und Samstag verkehrt.