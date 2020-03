Coronavirus: Bis zu 40 Prozent weniger Fahrgäste bei den Wiener Linien

Die Wiener Linien verzeichneten bereits am Montag einen deutlichen Rückgang bei den Fahrgästen. Daher verlängern sie bereits heute einzelne Intervalle und stellen auf Ferienfahrplan um.

In den Wiener Öffis ist am Montag - nach Inkrafttreten der aktuellen Coronavirus-Maßnahmen - das Fahrgastaufkommen massiv zurückgegangen. Laut Wiener Linien betrug die Reduktion bis zu 40 Prozent. Außerdem werden nun auch die besonders exponierten Busfahrer besonders geschützt. Auch das automatische Öffnen der Türen wird nun fast überall angeboten.

Wiener Linine reduzieren bereits Frequenz

An den großen Umsteige-Knotenpunkten wie etwa am Westbahnhof bot sich ein Bild, das auch an Feiertagen ungewöhnlich wäre. Nur wenige Menschen waren in der Passage unterwegs. Die Kundenfrequenz war auch bei einer großen Filiale einer Bäckereikette gering - wobei das Angebot dort reichhaltig war und sich nicht von anderen Tagen unterschied.