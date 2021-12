Zahl der Omikron-Verdachtsfälle in Wien gestiegen

Neuigkeiten zur Corona-Variante Omikron: Die Zahl der Verdachtsfälle in Wien ist hinaufgegangen. Wie VIENNA.at auf Anfrage erfuhr, gibt es in der Bundeshauptstadt sieben Fälle.

Die Zahl der Omikron-Verdachtsfälle in Wien ist gestiegen. Insgesamt gibt es in der Bundeshauptstadt laut Sonja Vicht von der MA 15 sieben derartige Fälle, wie VIENNA.at mitgeteilt wurde. Zum Vergleich: Gestern war in einem APA-Bericht mit Verweis auf die Stadt Wien noch von vier Fällen zu lesen.