Erster Omikron-Fall in Niederösterreich bestätigt

Ein Asylwerber aus Südafrika wurde im Asylquartier in Schwechat positiv auf die neue Corona-Variante Omikron getestet. Somit ist sie nun auch in Niederösterreich angekommen.

In Niederösterreich ist am Dienstagabend nach Angaben des NÖ Sanitätsstabes der erste Omikron-Fall nachgewiesen worden. Der Betroffene, ein Asylwerber aus Südafrika, sei derzeit im Asylquartier in Schwechat aufhältig.