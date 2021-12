"Extrem ernst": Das ist die WHO-Reaktion auf Omikron

Neuigkeiten zur Reaktion der WHO auf Omikron: Deren Chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat unterstrichen, dass die WHO die neue Variante des Coronavirus "extrem ernst" nimmt.

Er wandte sich an Minister und Diplomaten der 194 Mitgliedsländer, die an einer WHO-Sondersitzung über einen möglichen weltweiten Pandemievertrag teilnahmen. Die WHO teilte ihre bisherigen Erkenntnisse über Omikron anschließend unter Ausschluss der Öffentlichkeit.