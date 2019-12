Wiki Wiki Poke #2 eröffnet in Wien: Gratis Bowls beim Opening Event

Wiki Wiki Poke #2 bringt Hawaii auf die Wiener Wieden: Das Erfolgskonzept, nach dem bereits in der Wiener Innenstadt hawaiianische Bowls serviert werden, wird nun auf eine zweite Filiale ausgeweitet.

Wiki Wiki Poke eröffnet am Dienstag, den 10. Dezember 2019, sein zweites Restaurant in der Margaretenstraße im 4. Bezirk und bringt die leckeren Poke-Bowls und den hawaiianischen Sommer endlich auch ins Freihausviertel.

Der Traum von Hawaii - jetzt auch auf der Wieden

Ganz Wien fröstelt sich auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten durch den Advent, der Himmel ist oft grau, die Temperatur niedrig. Viele sehnen sich in Gedanken auf eine warme Insel, am liebsten weit weg, zum Beispiel nach Hawaii. Ach wie schön ist die Vorstellung, jetzt am Strand neben einem Surfbrett zu sitzen und nach ausgiebigen Ritten auf den Wellen den Hunger mit einer herrlichen Poke Bowl aus leckerem Fisch, Reis, Gemüse und köstlichen Soßen zu stillen.

Gratis Snack Bowls zur Eröffnung von Wiki Wiki Poke #2

Am Eröffnungstag gibt es ab 18 Uhr gratis Snack Bowls und Prosecco for free. Das zweite Wiki Wiki Poke Restaurant bietet noch mehr Sitzgelegenheiten und als einziges Lokal in ganz Wien zwei hawaiianische Kona-Biersorten zapffrisch vom Faß sowie alle anderen Sorten in Flaschen.