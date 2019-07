Wo gibt es die besten Bowls in Wien?

Wo gibt es die besten Bowls in Wien? ©pixabay.com (Sujet)

Bowls essen in Wien: Diese Locations sind empfehlenswert

Frische und gesunde Köstlichkeiten werden immer öfter in einer Schüssel serviert. Auch in Wien gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Bowls zu genießen. Hier finden Sie die besten Bowls-Bars in Wien.

Süß, sauer, aber vor allem bunt. Bowl-Gerichte gibt es jede Menge. Die Bowls sind aber nicht nur optisch ein Augenschmaus, auch geschmacklich überzeugen sie meist mit Frische und kulinarischer Vielfalt. Hier ein Überblick über die besten Bowls-Bars in Wien.

Honu Tiki Bowls

In der Wiener Innenstadt wird man bei Honu Tiki Bowls auf der Suche nach leckeren Bowls fündig. Garantiert für jeden etwas dabei.

1010 Wien, Teinfaltstraße 4

1010 Wien, Schultergasse 2

Montag bis Freitag: 11.30 bis 20.00 Uhr



Nic von Grün

In einer angenehmen Atmosphäre mit guter Musik im Hintergrund schmeckt die schön zubereitete Bowl gleich noch besser. Bei Nic von Grün gibt es nur saisonale Produkte.

1010 Wien, Krugerstraße 7

Montag bis Freitag: 12.00 bis 18.00 Uhr

Grasgrün

Eine Oase für gutes und gesundes Essen wartet in Wien-Neubau. In hipper Atmosphäre kann man sich seine Bowl schmecken lassen.

1070 Wien, Neubaugasse 70

1010 Wien, Seilerstätte 30

Montag bis Mittwoch: 11.30 bis 20.00 Uhr

Donnerstag bis Freitag: 11.30 bis 21.00 Uhr

Samstag: 13.00 bis 18.00 Uhr

myindigo

Für gute Bowls muss man nicht nur immer in die Innenstadt fahren. Wär bei einer Shoppingpause Lust auf eine leckere Bowl hat, sollte bei myindigo im Donauzentrum Halt machen.

1220 Wien, Wagramer Straße 81

Montag bis Freitag: 10.30 bis 20.00 Uhr

Samstag: 10.30 bis 18.00 Uhr

Health Kitchen

Lust auf eine leckere Suppenbowl? Dann ist die Health Kitchen in der Wiener Innenstadt oder auch in Wien-Neubau die richtige Adresse. Keine Sorge, es gibt nicht nur Suppen, sondern für jede Tageszeit die richtige Bowl.

1010 Wien, Wollzeile 31

1070 Wien, Zollergasse 14

Montag bis Samstag: 9.00 bis 23.00 Uhr (Küche: 9.00 bis 22.30 Uhr)

Sonn- und Feiertag: 9.00 bis 18.00 Uhr (Sonntag Brunch 10.00 bis 14.00 Uhr, Küche 14.00 bis 18.00 Uhr)

Wiki Wiki Poke

"Wiki Wiki Poke" hat sich zu einem Geheimtipp in der Wiener Poke-Bowl-Szene entwickelt. Schnell und lecker sind zwei Eigenschaften, die die Bowls wohl gut beschreiben. Einen Testbericht findet ihr hier.

1010 Wien, Wipplingerstraße 21

Montag bis Freitag: 11.00 bis 21.00 Uhr

Samstag bis Sonntag: 12.00 bis 21.00 Uhr



Bei schönem Wetter außerdem zu finden bei:

1220 Wien, CopaBeach, Donauinsel

Montag bis Freitag: 11.30 bis 22.00 Uhr

Samstag bis Sonntag: 12.00 bis 22.00 Uhr

Salad Jungle

Wer einmal im Salad Jungle gegessen hat, wird es voraussichtlich wieder tun. Sättigend und super lecker.

1010 Wien, Biberstraße 11

Montag bis Freitag: 11.00 bis 21.00 Uhr

Ihre Lieblings-Bowl-Bar fehlt? Dann schreib uns ein Mail.

(Red)