Wienerin bei Polizeieinsatz getötet: Ermittlungen laufen

Am Dienstag wurde eine 67-jährige Wienerin bei einem Polizeieinsatz getötet. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Steiermark laufen.

Vom Landeskriminalamt Steiermark wird derzeit der Polizeieinsatz in Wien-Hietzing untersucht, bei dem am Dienstag eine 67-Jährige durch den Schuss aus einer Dienstwaffe getötet worden war, als sie mit einem Messer auf die Beamten losgegangen war. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird der Bericht an die Staatsanwaltschaft gehen, die zu entscheiden hat, ob den Polizisten ein Vorwurf zu machen ist, hieß es am Donnerstag von der Wiener Polizei.

2020: Fünf Amtshandlungen mit Schusswaffengebrauch

67-Jährige bei Polizeieinsatz in Wien-Hietzing getötet

Am frühen Dienstagnachmittag wollte eine Heimhilfe in der Auhofstraße der 67-Jährigen, wie vereinbart, Unterstützungsdienste zukommen lassen. Bereits früher hatte die Klientin trotz ausgemachten Termins nicht geöffnet, so die Betreuerin. Diesmal stand sie jedoch mit einem Messer in der Hand in der Tür und bedrohte die Heimhilfe.