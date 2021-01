Bei einem Polizeieinsatz in Wien-Hietzing fielen Schüsse, eine Frau wurde verletzt.

Pensionistin bei WEGA-Einsatz in Wien-Hietzing angeschossen

Bei einem WEGA-Einsatz in der Auhofstraße in Wien-Hietzing fielen am Dienstagnachmittag Schüsse. Eine Pensionistin wurde dabei verletzt und musste ins Spital geflogen werden.

Bei einem Polizeieinsatz in Wien-Hietzing sind am Dienstagnachmittag Schüsse gefallen. Eine Frau soll Berichten mehrerer Medien zufolge mit einem Messer auf eine andere Person losgegangen sein. Die Sondereinheit WEGA wurde angefordert, berichteten "Heute", "Kurier" und "oe24.at" online.

Schüsse bei Polizeieinsatz in Wien-Hietzing: Pensionistin verletzt

Die Pensionistin wurde vom Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht, bestätigte die Berufsrettung auf APA-Anfrage. Sie soll eine Schussverletzung erlitten haben.

Ort der Vorfälle war die Auhofstraße. Nähere Details lagen zunächst nicht vor. Die Polizei kündigte demnächst Informationen dazu an.