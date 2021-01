Bewaffnete Wiener Pensionistin durch Polizeischuss getötet: Zeugen bestätigen Geschehen

Zeugen bestätigten das bisher geschilderte Geschehen in Wien-Hietzing am Dienstag, bei dem eine 67-Jährige durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe getötet worden war. Demnach war die Pensionistin mit einem Messer zunächst auf eine Heimhilfe und danach auf die Beamten der Sondereinheit WEGA losgegangen.

Ort des Geschehens war die Wohnung der Seniorin in der Auhofstraße. Dort wollte am frühen Nachmittag eine Heimhilfe der 67-Jährigen, wie vereinbart, Unterstützungsdienste zukommen lassen. Die Helferin war der Frau schon länger zugeteilt gewesen. Es sei immer wieder vorgekommen, dass die Klientin trotz ausgemachten Termins nicht öffnete, so die Betreuerin. Am Dienstag öffnete sie jedoch mit einem Messer in der Hand und habe ihr damit auch gedroht, erzählte die Heimhilfe.