Wiener Opernball: Elle Macpherson hat das vegane Menü akzeptiert

Vor kurzem wurde bekannt, dass das Supermodel Elle Macpherson Richard Lugners Gast am Wiener Opernball sein wird. Die überzeugte Veganerin möchte, dass während ihres Aufenthalts in Wien reichlich Zitronen und Limetten bereit stehen.

“The Body” wird sich vor dem Wiener Opernball im Grand Hotel Galerie im Ballkleid präsentieren

Unklar ist weiterhin, ob das ehemalige Supermodel am Sonntag oder am Montag von Miami nach London fliegen wird, wo ihr Designer auf sie wartet. “Soweit wir informiert sind, wird der Designer das Kleid am Dienstag in seinem Atelier in London endfertigen. Da er die Maße von Elle Macpherson hat, ist das Kleid bei der Ankunft am Dienstag halbfertig und die Endfertigung bringt er in ein paar Stunden zuwege, so dass sie beim Abflug Dienstag das fertige Kleid mitnehmen kann”, sagte Lugner. Den Namen des Designers und die Farbe des Kleides konnte der Baumeister noch nicht in Erfahrung bringen.