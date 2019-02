Lugner-Stargast Elle Macpherson erteilt Opernball-Menü Abfuhr

Richard Lugner hat es mit seinem Stargast wieder einmal nicht leicht. Elle Macpherson lehnte nicht nur das Opernball-Menü von Toni Mörwald ab, auch die Anreisewünsche des ehemaligen Supermodels werfen den Zeitplan des Baulöwen durcheinander.

Richard Lugners Gast für den Wiener Opernball am 28. Februar, das ehemalige Supermodel Elle Macpherson, hat den Menü-Vorschlag für das Dinner vor dem Fest gleich einmal abgelehnt. Der Grund: “The Body” ist überzeugte Veganerin. “Sie meint, dass sie dadurch schön bleibt”, meinte der Baumeister.

Auch das Alternativmenü mit Sashimi kann der Baumeister jetzt alleine essen. “Das ist ja ebenfalls tierisch. Sie legt darauf Wert, dass die Ernährung zur Darmgesundheit beiträgt”, wusste Lugner am Sonntag gegenüber der APA.

Anreise sehr knapp: “Ein Flug bereits ausgebucht”

Doch nicht nur beim Essen, sondern auch bei ihrer Anreise ist “The Body” offenbar nicht ganz einfach. Da sie unbedingt eine Nacht in London bleiben will, hat Lugner einen Flug für Sonntag vorgesehen, damit sie am Dienstag ausgeruht weiter nach Wien reisen kann. “Das hat sie abgelehnt”, sagte der Baumeister.