Wiener NEOS-Chef Wiederkehr: "Möchte Bildungsstadtrat werden"

NEOS-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr bekräftigte einmal mehr seine Bereitschaft für eine Koalition mit der SPÖ. Er nannte auch bereits sein Wunsch-Ressort: "Ich möchte Bildungsstadtrat der Stadt Wien werden."

Der Wiener NEOS-Chef Christoph Wiederkehr würde die kommenden Jahre gerne mit der SPÖ in der Hauptstadt regieren. Das Bestreben seiner Partei, Kontrolle auszuüben, würde damit nicht eingeschränkt, versicherte er in der ORF-"Pressestunde". Denn er zeigte sich überzeugt: "Am besten kann man in einer Regierung kontrollieren."