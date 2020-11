Wiener Moschee könnte Schließung beeinspruchen

Jene Wiener Moschee, der nach dem Terroranschlag von der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) die Rechtspersönlichkeit entzogen wurde, könnte sich gegen die Entscheidung zur Wehr setzen.

Schließung von Moscheegemeinden in Österreich nur schwer möglich

Eine Schließung von Moscheegemeinden im eigentlichen Sinn ist in Österreich nur schwer möglich. Das Islamgesetz sieht nämlich nur vor, dass der Bundeskanzler sogenannten Kultusgemeinden - also übergeordneten Verbände - die Rechtspersönlichkeit entziehen kann, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Gegen einzelne Moscheegemeinden kann aber nur die Glaubensgemeinschaft selbst vorgehen, was sie im Fall der Tewhid-Moschee in Wien-Meidling auch getan hat.