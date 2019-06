Wiener Grüne schmieden am 22. Juni ihre Kandidatenliste für die NR-Wahl

Im Rahmen einer Landesversammlung wählen die Wiener Grünen am 22. Juni ihre Landesliste für die Nationalratswahl im September. Insgesamt 29 Personen bewerben sich um die vorderen Plätze.

Neuer Wahlmodus bei den Grünen

Es ersetzt die bisherige Gepflogenheit, die Listenplätze in Blöcken abzustimmen. Diese Variante hatte immer wieder für Unmut gesorgt. Mitunter waren Mandatare an einer Kandidatur auf einem aussichtsreichen Listenplatz gescheitert, weil sie die angestrebte vordere Position nicht ergattern konnten - was zumindest bei der Nationalratswahl 2017 letztendlich irrelevant war, da die Ökopartei aus dem Nationalrat flog.