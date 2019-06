Wien-Wieden: Suche nach Explosionsursache beginnt

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Wien-Wieden haben nun die Brandermittler des Landeskriminalamts ihre Arbeit aufgenommen. Bis die genaue Unglücksursache feststeht, wird es wahrscheinlich länger dauern.

Nach der heftigen Gasexplosion mit zwei Toten in Wien-Wieden sind die Arbeiten zur Feststellung der Unglücksursache im Laufen.

"Die Ursachenerforschung ist gerade am Anfang und sehr aufwendig und aufgrund der Verhältnisse schwierig", hieß es seitens der Wiener Landespolizeidirektion am Freitagnachmittag.

Haus in Wien-Wieden ist weiter einsturzgefährdet

Das schwerstens in Mitleidenschaft gezogene mehrgeschoßige Wohnhaus an der Ecke Preßgasse - Schäffergasse gilt weiter als einsturzgefährdet, bekräftigte Christian Feiler von der Wiener Berufsfeuerwehr.

"Am Gebäude werden derzeit nur Sicherungsmaßnahmen gesetzt, damit die Brandermittler des Landeskriminalamts halbwegs gesichert ihre Arbeiten durchführen können", meinte Feiler im Gespräch mit der APA. Was die allfällige Instandsetzung der Gemeindebau-Anlage betrifft, müsste diese an Baufirmen vergeben werden.