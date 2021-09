Wien-Marathon 2021: So funktioniert die Teststrategie

Der Vienna City Marathon bringt am 11. und 12. September 2021 rund 25.000 Läufer auf die Straßen Wiens. Das Organisationsteam arbeitet daher an einem Präventionskonzept, das einen sicheren Start ermöglichen soll.

Am 11. und 12. September 2021 starten rund 25.000 Läufer beim Vienna City Marathon. Nach der Covid-19 bedingten Absage des VCM im vergangenen Jahr widmet sich das Organisationsteam mit Feuereifer den letzten Vorbereitungen. Möglich wird der 38. Vienna City Marathon durch ein maßgeschneidertes Präventionskonzept, damit alle Teilnehmer mit einem guten und sicheren Gefühl an den Start gehen können. Unter der Federführung von Dr. Hans-Peter Hutter, Leiter des Zentrums für Public Health an der MedUni Wien, ist ein 110 Seiten starkes Konzept entstanden. "Ein breitenwirksamer Impuls für viele Menschen, wieder verstärkt körperliche Aktivitäten zu setzen, geht Hand in Hand mit einem weitreichenden Maßnahmenpaket, das allen Beteiligten, von Zuschauern bis zu Läufern, möglichst hohen Infektionsschutz und größtmögliche Sicherheit bietet", sieht Dr. Hans-Peter Hutter die VCM-Organisatoren bestens gerüstet.